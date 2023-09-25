"Отвратительно!": В Европарламенте шокированы аплодисментами Зеленского и Трюдо головорезу СС "Галиция"

Скандал из-за чествования бывшего головореза дивизии СС "Галиция" ("Галичина") Ярослава Хунки в Парламенте Канады во время визита Владимира Зеленского и премьер-министра Джастина Трюда разгорелся с новой силой. К осуждению героизации 98-летнего украинского нациста на государственном уровне подключился депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф.