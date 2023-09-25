"Отвратительно!": В Европарламенте шокированы аплодисментами Зеленского и Трюдо головорезу СС "Галиция"
Евродепутат от Нидерландов де Грааф возмутился героизацией в Канаде эсэсовца
98-летний украинский националист Ярослав Хунка, которого приветствовал Зеленский, выступая в Парламенте Канады. Фото © X / @Chronology22
Скандал из-за чествования бывшего головореза дивизии СС "Галиция" ("Галичина") Ярослава Хунки в Парламенте Канады во время визита Владимира Зеленского и премьер-министра Джастина Трюда разгорелся с новой силой. К осуждению героизации 98-летнего украинского нациста на государственном уровне подключился депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф.
"Аплодируют войскам СС во время выступления Зеленского. Это и есть поддержка Украины: нормализация нацизма? Левая элита отвратительна!" — написал голландский политик в своём микроблоге, его цитирует EADaily.
Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский посетил Парламент Канады. На торжественное заседание был приглашён 98-летний Ярослав Хунк — бывший член дивизии СС "Галичина". И Зеленский, и премьер-министр Джастин Трюдо, и даже члены законодательного органа горячо приветствовали старого нациста как борца за независимость Незалежной от России. Позднее спикер парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунка. Более того, Россия потребовала от Оттавы объяснений, а Польша — извинений, напомнив, что в Варшаве никогда не станут обелять украинских нацистов.