"Чудовищное надругательство": Трюдо "переобулся" после чествования нациста в Парламенте Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился после чествования нациста в парламенте страны. Он подчеркнул, что подобное является чудовищным надругательством над памятью жертв холокоста. Кроме того, Трюдо сообщил, что скоро выступит с извинениями перед гражданами и всем миром за приглашение украинского эсэсовца в парламент.

"В ближайшее время я выступлю с обращением к Палате общин перед канадцами, перед еврейским народом здесь и по всему миру, а также украинцами, чтобы принести безоговорочные извинения парламента за то, что случилось", — сказал Трюдо журналистам перед выступлением в парламенте.