"Чудовищное надругательство": Трюдо "переобулся" после чествования нациста в Парламенте Канады
Премьер Трюдо извинился после чествования нациста в Парламенте Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился после чествования нациста в парламенте страны. Он подчеркнул, что подобное является чудовищным надругательством над памятью жертв холокоста. Кроме того, Трюдо сообщил, что скоро выступит с извинениями перед гражданами и всем миром за приглашение украинского эсэсовца в парламент.
"В ближайшее время я выступлю с обращением к Палате общин перед канадцами, перед еврейским народом здесь и по всему миру, а также украинцами, чтобы принести безоговорочные извинения парламента за то, что случилось", — сказал Трюдо журналистам перед выступлением в парламенте.
При этом ранее канадский премьер называл скандал с нацистом в парламенте "российской провокацией".
Как сообщал Лайф, в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина", после чего разразился скандал. Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, поэтому теперь Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. МИД Германии также осудил овации нацисту.
ТАСС / AP / Spencer Colby