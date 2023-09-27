"Подвели под монастырь": В ГД оценили шансы Трюдо на отставку после скандала с овациями эсэсовцу

Репутации премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его кабинета был нанесён серьёзный удар после скандала с чествованием 98-летнего члена дивизии СС "Галичина". Так как скандал не гаснет, а, напротив, набирает обороты, некоторые эксперты заговорили, что Трюдо маячит отставка. Эти шансы специально для Лайфа оценил политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Парламентарий напомнил, что долгое время некоторые страны, и Канада в том числе, голосовали против резолюции, которую Россия практически ежегодно вносит в ООН, — о недопущении героизации нацизма. Сейчас дело пошло дальше простого молчания — и Запад, называющий себя цивилизованным, устраивает овации нацисту.

"Это полностью помножило на ноль усилия западной пропаганды, и в этом смысле канадцы подвели под монастырь не только свою пропаганду, подставили американцев, подставили англичан в значительной степени. И те, конечно, очень озлоблены на них, потому что они их усилия пропагандистские помножили на ноль", — добавил Матвейчев.

По мнению депутата, против Канады и премьера Трюдо сейчас выступают не только авторитетные международные объединения, антифашистские и еврейские организации, но и сам американский истеблишмент, который пытается сделать вид, что это было недоразумение. Пока шансы на отставку Трюдо в текущей ситуации 50 на 50, оценил собеседник Лайфа.