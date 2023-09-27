"Подвели под монастырь": В ГД оценили шансы Трюдо на отставку после скандала с овациями эсэсовцу
Депутат Матвейчев: Скандал с эсэсовцем может стоить поста премьеру Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Обложка © ТАСС / AP / Spencer Colby
Репутации премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его кабинета был нанесён серьёзный удар после скандала с чествованием 98-летнего члена дивизии СС "Галичина". Так как скандал не гаснет, а, напротив, набирает обороты, некоторые эксперты заговорили, что Трюдо маячит отставка. Эти шансы специально для Лайфа оценил политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.
Парламентарий напомнил, что долгое время некоторые страны, и Канада в том числе, голосовали против резолюции, которую Россия практически ежегодно вносит в ООН, — о недопущении героизации нацизма. Сейчас дело пошло дальше простого молчания — и Запад, называющий себя цивилизованным, устраивает овации нацисту.
"Это полностью помножило на ноль усилия западной пропаганды, и в этом смысле канадцы подвели под монастырь не только свою пропаганду, подставили американцев, подставили англичан в значительной степени. И те, конечно, очень озлоблены на них, потому что они их усилия пропагандистские помножили на ноль", — добавил Матвейчев.
По мнению депутата, против Канады и премьера Трюдо сейчас выступают не только авторитетные международные объединения, антифашистские и еврейские организации, но и сам американский истеблишмент, который пытается сделать вид, что это было недоразумение. Пока шансы на отставку Трюдо в текущей ситуации 50 на 50, оценил собеседник Лайфа.
"Первым в жертву был принесён спикер парламента канадского, но этого может быть действительно недостаточно, и сейчас разговор идёт о том, что Трюдо, без которого это, естественно, не могло решиться, должен тоже пойти в отставку. Напомню, что Трюдо — это известный либерал, известный пиарщик всяких "зелёных" проектов, пропагандист ЛГБТ и плоть от плоти вот этого современного западного истеблишмента. То есть им, по идее, теперь предстоит сдать, что называется, своего", — добавил Матвейчев.
Напомним, скандал разразился, когда в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, и теперь Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. Даже МИД Германии осудил овации нацисту.