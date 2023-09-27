Канадский парламент решил "отозвать" почести престарелому эсэсовцу
Члены Парламента Канады согласились осудить нацизм из-за скандала с эсэсовцем
Члены канадского парламента согласились осудить нацизм во всех его формах, осудить приглашение 98-летнего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка (Гунько) и "отозвать" оказанные ему почести. Об этом сообщает телеканал CTV News.
"Депутаты всех партий согласились с предложением Ива-Франсуа Бланше из партии "Квебекский блок" осудить нацизм во всех его формах и выразить полную солидарность со всеми жертвами прошлого и настоящего", — говорится в сообщении.
Напомним, скандал разразился, когда в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, и Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. Даже Илон Маск в этой ситуации встал на сторону России.
ТАСС / AP / Patrick Doyle