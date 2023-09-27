Канадский парламент решил "отозвать" почести престарелому эсэсовцу

Члены канадского парламента согласились осудить нацизм во всех его формах, осудить приглашение 98-летнего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка (Гунько) и "отозвать" оказанные ему почести. Об этом сообщает телеканал CTV News.

"Депутаты всех партий согласились с предложением Ива-Франсуа Бланше из партии "Квебекский блок" осудить нацизм во всех его формах и выразить полную солидарность со всеми жертвами прошлого и настоящего", — говорится в сообщении.