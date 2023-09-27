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27 сентября, 07:15

Канадский парламент решил "отозвать" почести престарелому эсэсовцу

Члены Парламента Канады согласились осудить нацизм из-за скандала с эсэсовцем

Члены канадского парламента согласились осудить нацизм во всех его формах, осудить приглашение 98-летнего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка (Гунько) и "отозвать" оказанные ему почести. Об этом сообщает телеканал CTV News.

"Депутаты всех партий согласились с предложением Ива-Франсуа Бланше из партии "Квебекский блок" осудить нацизм во всех его формах и выразить полную солидарность со всеми жертвами прошлого и настоящего", — говорится в сообщении.

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Напомним, скандал разразился, когда в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, и Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. Даже Илон Маск в этой ситуации встал на сторону России.

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ТАСС / AP / Patrick Doyle

Александра Вишнякова
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