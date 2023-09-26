Маск защитил Россию от нападок Трюдо, рукоплескавшего пожилому нацисту
Маск усомнился в заявлениях Трюдо о "российской пропаганде"
Американский бизнесмен Илон Маск встал на сторону России после странных заявлений премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который назвал "российской пропагандой" публикации о приглашении в парламент страны нациста.
"Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не всё является российской дезинформацией", — написал Маск в своей соцсети X (бывший Twitter).
Ранее Трюдо сказал, что они "дали отпор российской пропаганде, российской дезинформации и продолжили твёрдую и безоговорочную поддержку Украины". Такое заявление прозвучало после приглашения в парламент страны украинского нациста, служившего в дивизии СС "Галичина".
Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский посетил Парламент Канады, куда также был приглашён 98-летний Ярослав Хунк (прежняя фамилия — Гунько) — бывший член дивизии СС "Галичина". Весь зал, включая Зеленского и канадского премьера Джастина Трюдо, горячо приветствовал старого нациста. Позднее спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение Гунько. Тем не менее Россия потребовала от Оттавы объяснений, а Польша и Минск — извинений. ООН тоже осудила чествование нацистов.
ТАСС / AP / Jacquelyn Martin