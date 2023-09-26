Маск защитил Россию от нападок Трюдо, рукоплескавшего пожилому нацисту

Американский бизнесмен Илон Маск встал на сторону России после странных заявлений премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который назвал "российской пропагандой" публикации о приглашении в парламент страны нациста.

"Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не всё является российской дезинформацией", — написал Маск в своей соцсети X (бывший Twitter).