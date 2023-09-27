Захарова высмеяла извинения Трюдо после чествования нациста в Парламенте Канады
Захарова упрекнула извинившегося Трюдо в продолжении спонсирования нацизма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла извинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо после чествования нациста в парламенте страны. По её мнению, "переобувание" политика ни на что не повлияет, так как Оттава продолжит спонсировать киевский режим, который возвёл сегодня нацистов в ранг героев.
"Трюдо принёс извинения в связи с чествованием нациста в Парламенте Канады. Но деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев, давать не перестанет?" — написала дипломат в телеграм-канале.
К слову, как напомнила Захарова, посол Израиля на Украине Михаил Бродский, который назвал прославление этих же самых коллаборационистов Киевом "поиском новой идентичности", так и не извинился, впрочем, как и его правительство.
Как сообщал Лайф, в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина", после чего разразился скандал. Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, и теперь Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. К слову, Трюдо уже опомнился и назвал произошедшее "чудовищным надругательством над памятью пострадавших от нацизма". Правда, в тот момент, по всей видимости, канадского премьера это особо не волновало и он вместе со всеми чествовал украинского эсэсовца.
VK / МИД России