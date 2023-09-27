Захарова высмеяла извинения Трюдо после чествования нациста в Парламенте Канады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла извинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо после чествования нациста в парламенте страны. По её мнению, "переобувание" политика ни на что не повлияет, так как Оттава продолжит спонсировать киевский режим, который возвёл сегодня нацистов в ранг героев.

"Трюдо принёс извинения в связи с чествованием нациста в Парламенте Канады. Но деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев, давать не перестанет?" — написала дипломат в телеграм-канале.