В Британии указали на политический провал Зеленского, который войдёт в историю
UnHerd: Неудачный визит Зеленского в США станет достоянием учебников
Недавний визит Владимира Зеленского в Соединённые Штаты должен войти в учебники как провальный акт международной дипломатии. К такому выводу пришёл обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци. Он подчеркнул, что Вашингтон отдаляется от киевского режима с целью "повесить" его содержание на Евросоюз.
По мнению автора, в сентябрьском турне по США Зеленского встречали довольно прохладно. Сначала зарубежному гостю не разрешили выступить на сессии Конгресса, а спустя несколько дней американские законодатели оставили Украину без финансирования в принятом проекте бюджета.
"Если говорить о грандиозных актах международной дипломатии, то недавняя поездка Владимира Зеленского в Вашингтон обязательно войдёт в учебники истории, но только в негативном ключе", — заявил Фаци.
Обозреватель выразил уверенность, что США неспроста обрывают контакты с Киевом. Белый дом хочет достичь "двойной победы", а для этого надо выпутаться из украинского конфликта, но продолжить контролировать его через ЕС.
Впрочем, и Европа не горит желанием отправлять последние деньги на хотелки Украины в ущерб своим гражданам. Об этом ранее заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Flickr / President of Ukraine