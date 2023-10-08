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8 октября, 04:08

В Британии указали на политический провал Зеленского, который войдёт в историю

UnHerd: Неудачный визит Зеленского в США станет достоянием учебников

Недавний визит Владимира Зеленского в Соединённые Штаты должен войти в учебники как провальный акт международной дипломатии. К такому выводу пришёл обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци. Он подчеркнул, что Вашингтон отдаляется от киевского режима с целью "повесить" его содержание на Евросоюз.

По мнению автора, в сентябрьском турне по США Зеленского встречали довольно прохладно. Сначала зарубежному гостю не разрешили выступить на сессии Конгресса, а спустя несколько дней американские законодатели оставили Украину без финансирования в принятом проекте бюджета.

"Если говорить о грандиозных актах международной дипломатии, то недавняя поездка Владимира Зеленского в Вашингтон обязательно войдёт в учебники истории, но только в негативном ключе", — заявил Фаци.

Обозреватель выразил уверенность, что США неспроста обрывают контакты с Киевом. Белый дом хочет достичь "двойной победы", а для этого надо выпутаться из украинского конфликта, но продолжить контролировать его через ЕС.

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Впрочем, и Европа не горит желанием отправлять последние деньги на хотелки Украины в ущерб своим гражданам. Об этом ранее заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Обложка ©

Flickr / President of Ukraine

Илья Пушкарев
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