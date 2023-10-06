Премьер Греции жёстко высказался о помощи Украине в ущерб европейцам

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на неформальном Европейском совете в Гранаде, что нельзя помогать Украине в ущерб европейским гражданам, которые пострадали от стихийных бедствий. Также он предложил увеличить на 2,5 миллиарда евро фонд на устранение таких ЧП.

"Мы просим гораздо больше денег для Украины — и хорошо делаем, потому что мы будем продолжать поддерживать Украину. Но я доказывал Европейскому совету, что невозможно иметь значительные дополнительные ресурсы для Украины и в то же время для поддержки европейских граждан, столкнувшихся со стихийными бедствиями, иметь меньше ресурсов, гораздо меньше ресурсов, чем мы предоставляем Украине", — сказал Мицотакис, которого цитирует его пресс-служба.

По словам политика, Греция и так проявила максимальную гибкость, особенно когда Фессалию затопило после сильнейших ливней в первой половине сентября. Он отметил необходимость увеличить размер Фонда солидарности ЕС для ликвидации последствий стихийных бедствий на 2,5 миллиарда евро, до более 65 миллиардов евро. Мицотакис выразил уверенность, что в Европейском совете эти позиции находят большее понимание, хотя до общего согласия ещё далеко.

Он рассказал, что Греция поддерживает предложение Еврокомиссии о большей гибкости в бюджетной корректировке.

"Я не устану говорить о том, что к расходам на оборону следует относиться по-другому, так как они включены в расчёты Евросоюза. Греция — страна, которая много тратит на свою оборону. Но эти издержки также имеют европейское измерение, мы увеличиваем общие возможности Европы по укреплению её стратегической автономии", — заключил Мицотакис.