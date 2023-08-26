"Нет нацизму на Украине": В Греции стадион подсветили надписями против Зеленского
На стадионе "Олимпиакоса" в Пирее появились надписи против поставок оружия Киеву
В городе Пирей на стадионе футбольного клуба "Олимпиакос" появились надписи с критикой президента Украины Владимира Зеленского и призывами прекратить поставки оружия Киеву. Об этом сообщает РИА "Новости".
На стадионе в городе Пирей появились надписи против поставок оружия Украине. Видео © t.me / rian_ru
Как видно на кадрах, по контуру арены сверху пустили надписи "Нет нацизму на Украине", "Зеленский — диктатор", "Не поставляйте оружие Украине" и другие.
Уточняется, что антиукраинские надписи появились на стадионе через трое суток после тайно готовившегося приезда Зеленского в страну.
Ранее в США возмутились пропажей поставляемого Украине оружия. Полковник Дуглас Макгрегор предположил, что техника на миллиарды долларов исчезает на чёрном рынке.
ТАСС / Petros Giannakouris