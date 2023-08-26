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26 августа, 10:34

"Нет нацизму на Украине": В Греции стадион подсветили надписями против Зеленского

На стадионе "Олимпиакоса" в Пирее появились надписи против поставок оружия Киеву

В городе Пирей на стадионе футбольного клуба "Олимпиакос" появились надписи с критикой президента Украины Владимира Зеленского и призывами прекратить поставки оружия Киеву. Об этом сообщает РИА "Новости".

На стадионе в городе Пирей появились надписи против поставок оружия Украине. Видео © t.me / rian_ru

Как видно на кадрах, по контуру арены сверху пустили надписи "Нет нацизму на Украине", "Зеленский — диктатор", "Не поставляйте оружие Украине" и другие.

Уточняется, что антиукраинские надписи появились на стадионе через трое суток после тайно готовившегося приезда Зеленского в страну.

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Ранее в США возмутились пропажей поставляемого Украине оружия. Полковник Дуглас Макгрегор предположил, что техника на миллиарды долларов исчезает на чёрном рынке.

Обложка ©

ТАСС / Petros Giannakouris

Илья Суриков
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