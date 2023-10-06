Политические решения Владимира Зеленского оказались провальными, так как основывались на обещаниях президента США Джо Байдена. Об этом сказал экс-лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, возглавивший движение "Другая Украина".

"Ставка на слово Байдена о вечной помощи Украине оказалась проигрышной. На фоне аграрных эмбарго со странами-соседями Зеленский в очередной раз продемонстрировал свою некомпетентность и неэффективность в вопросах отстаивания национальных интересов", — написал он в колонке для "Смотрим.ру".

Медведчук напомнил, что в бюджет США на 45 дней не вошёл вопрос о финансировании Украины, а без этой поддержки страна больше не способна существовать. Политик пояснил, что киевские власти "сдали финансовый суверенитет в угоду США и МВФ, сев на кредитную иглу внешних заимствований".

Медведчук предупредил, что украинскому бюджету грозит дефицит в размере 3,3 миллиарда долларов уже к концу года, который обернётся невыполнением государственных обязательств. "Если американцы денег не дадут, то взять их будет негде", — резюмировал он.