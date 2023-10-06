Медведчук обвинил Зеленского в подсаживании Украины на "кредитную иглу" США
Медведчук заявил, что ставка Зеленского на обещания Байдена о помощи не сыграла
Политические решения Владимира Зеленского оказались провальными, так как основывались на обещаниях президента США Джо Байдена. Об этом сказал экс-лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, возглавивший движение "Другая Украина".
"Ставка на слово Байдена о вечной помощи Украине оказалась проигрышной. На фоне аграрных эмбарго со странами-соседями Зеленский в очередной раз продемонстрировал свою некомпетентность и неэффективность в вопросах отстаивания национальных интересов", — написал он в колонке для "Смотрим.ру".
Медведчук напомнил, что в бюджет США на 45 дней не вошёл вопрос о финансировании Украины, а без этой поддержки страна больше не способна существовать. Политик пояснил, что киевские власти "сдали финансовый суверенитет в угоду США и МВФ, сев на кредитную иглу внешних заимствований".
Медведчук предупредил, что украинскому бюджету грозит дефицит в размере 3,3 миллиарда долларов уже к концу года, который обернётся невыполнением государственных обязательств. "Если американцы денег не дадут, то взять их будет негде", — резюмировал он.
По убеждению политика, Киев будет вынужден урезать основные статьи расходов, что станет "апокалиптической реальностью для недальновидного и глубоко коррумпированного Зеленского".
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Напомним, президент США Джо Байден опасался шатдауна из-за неутверждения бюджета. Сенат и Палата представителей приняли проект бюджета на 45-дневный срок, в котором не упоминается поддержка Украины, его и утвердил американский лидер. Как позднее отметил конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, защита американских границ важнее помощи Незалежной. В Белом доме признались, что деньги для Украины заканчиваются.
ТАСС / Ирина Яковлева