Аттракцион щедрости заканчивается: Что устроит для Украины сменщик ушедшего в отставку спикера Маккарти Политолог-американист Малек Дудаков — о том, на кого заменят спикера Верхней палаты Конгресса США и как это повлияет на американское финансирование Киева и шаг к постамериканскому миру. 5 октября, 22:42 Стив Скализ. Обложка © ТАСС / АР / J. Scott Applewhite

Уход Кевина Маккарти с поста спикера Верхней палаты Конгресса США вызвал панику чиновников киевского режима и бурю в американском политическом обществе. Отстранять однопартийца в Америке не принято, до этого подобных претендентов не было.

Кто может занять место Маккарти

Что касается Украины, то нужно понимать, что Маккарти в целом выступал не против ее финансирования. Правые республиканцы его как раз в этом и обвиняют, что он пытался заключить секретную сделку с демократами. Для того, чтобы выделить транши Украине в дальнейшем. Но затем уже при поддержке демократов он планировал провести отдельный биль, чтобы перевести деньги Киеву. Его как раз снесли за то, что он не был ярым оппонентом Украины.

А человек, который теперь займёт эту позицию — Стив Скализ — нынешний лидер большинства в палате представителей вполне возможно, что он будет более резким критиком Киева. При нем финансирование Украины может столкнуться с проблемами. Новый спикер будет заниматься бюджетной политикой.

Ранее, он осуждал действия Киева и его расточительность и коррупцию на протяжении всего последнего года. На Украине его фигуру воспринимают как более негативную, чем Маккарти. С ним будет более сложнее договориться.

Прямо сейчас место ушедшего Маккарти занял временный спикер, ответственный лишь за избрание и утверждение новой кандидатуры. Это процедура может затянуться на одну-две недели.

Чем закончится шатдаун и финансирование Украины

Ситуация с шатдауном также толком не разрешена. Решение вопроса отложили на полтора месяца. В середине ноября парламенту придется вернуться к этому вопросу с новыми силами и проголосовать за бюджет на год вперед.

Если учесть, что украинские лоббисты активно продвигают необходимость финансировать этот кейс и дальше. Допускаю возможность, что деньги Киеву позднее все-таки выделят, но значительно меньше, чем запрашивает Белый дом. Если изначально бюджет составлял 24 млрд долларов, то в результате сокращения могут дать в два раза меньше, а могут и снизить и до 10 млрд долларов.

Американские ястребы прогнозируют, судя по последним заметкам в Bloomberg, в случае остановки траншей быстро истощат арсенал снарядов и ракет ПВО у Киева. Тогда Украина не сможет ни наступать, ни толком защищаться. Фронт может быстро посыпаться, а Киев будет вынужден признать поражение. Это одновременно станет и проигрышем администрации Байдена, подорвав его позиции на выборах. И на фоне паралича в Вашингтоне США получат сильнейший удар, ускорив наступление постамериканского миропорядка.

Авторы Малек Дудаков