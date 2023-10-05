"Это катастрофа": В Киеве пришли в ужас после отставки Маккарти
Politico: Киевские власти боятся, что уход Маккарти оставит их без помощи США
Отставка спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти посеяла панику среди украинских официальных лиц. В Киеве обеспокоены тем, что из-за политического кризиса американцы перестанут предоставлять помощь Украине, сообщает журналистка Вероника Мелкозерова в статье для издания Politico.
"Мы сходим с ума. Это катастрофа", — заявила журналистке депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Мелкозерова подчеркнула, что будущая американская помощь Киеву в связи с уходом республиканца с поста спикера находится в подвешенном состоянии. При этом на публике украинские политики принижают влияние этой внутриполитической ситуации в Соединённых Штатах на Украину, однако в частных беседах они выражают глубокие опасения этим фактом.
"В этом нет ничего хорошего, мы попросту стали заложниками их внутренней политики", — признался в беседе депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Лайф сообщал, что республиканец Кевин Маккарти был смещён с поста спикера Палаты представителей Конгресса США по результатам состоявшегося 3 октября голосования. Стоит заметить, что случай отстранения спикера нижней палаты — первый в американской истории. Прошение о его отставке подал однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц.Такое решение он аргументировал недоверием к руководству Палаты представителей. Гетц также обвинил Маккарти во лжи по вопросу финансирования правительства и в заключении некой "тайной сделки" с президентом США Джо Байденом по вопросу выделения денег Украине.
ТАСС / АР / J. Scott Applewhite