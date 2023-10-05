Регион

Уведомления отключены

5 октября, 04:23

"Это катастрофа": В Киеве пришли в ужас после отставки Маккарти

Politico: Киевские власти боятся, что уход Маккарти оставит их без помощи США

Отставка спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти посеяла панику среди украинских официальных лиц. В Киеве обеспокоены тем, что из-за политического кризиса американцы перестанут предоставлять помощь Украине, сообщает журналистка Вероника Мелкозерова в статье для издания Politico.

"Мы сходим с ума. Это катастрофа", — заявила журналистке депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Мелкозерова подчеркнула, что будущая американская помощь Киеву в связи с уходом республиканца с поста спикера находится в подвешенном состоянии. При этом на публике украинские политики принижают влияние этой внутриполитической ситуации в Соединённых Штатах на Украину, однако в частных беседах они выражают глубокие опасения этим фактом.

"В этом нет ничего хорошего, мы попросту стали заложниками их внутренней политики", — признался в беседе депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Маккарти заявил о готовности к отстранению с поста спикера Палаты представителей

Маккарти заявил о готовности к отстранению с поста спикера Палаты представителей

Лайф сообщал, что республиканец Кевин Маккарти был смещён с поста спикера Палаты представителей Конгресса США по результатам состоявшегося 3 октября голосования. Стоит заметить, что случай отстранения спикера нижней палаты — первый в американской истории. Прошение о его отставке подал однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц.Такое решение он аргументировал недоверием к руководству Палаты представителей. Гетц также обвинил Маккарти во лжи по вопросу финансирования правительства и в заключении некой "тайной сделки" с президентом США Джо Байденом по вопросу выделения денег Украине.

Обложка ©

ТАСС / АР / J. Scott Applewhite

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров