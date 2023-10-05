"Это катастрофа": В Киеве пришли в ужас после отставки Маккарти

Отставка спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти посеяла панику среди украинских официальных лиц. В Киеве обеспокоены тем, что из-за политического кризиса американцы перестанут предоставлять помощь Украине, сообщает журналистка Вероника Мелкозерова в статье для издания Politico.

"Мы сходим с ума. Это катастрофа", — заявила журналистке депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Мелкозерова подчеркнула, что будущая американская помощь Киеву в связи с уходом республиканца с поста спикера находится в подвешенном состоянии. При этом на публике украинские политики принижают влияние этой внутриполитической ситуации в Соединённых Штатах на Украину, однако в частных беседах они выражают глубокие опасения этим фактом.

"В этом нет ничего хорошего, мы попросту стали заложниками их внутренней политики", — признался в беседе депутат Верховной рады Ярослав Железняк.