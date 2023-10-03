Маккарти заявил о готовности к отстранению с поста спикера Палаты представителей

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти может потерять свой пост, если за его отстранение проголосуют члены Демократической партии, а также пять членов Республиканской партии. Об этом и о готовности к отставке он сообщил в беседе с журналистами.

"Если пять республиканцев присоединятся к демократам, то меня отстранят", — пояснил Маккарти.

Кроме прочего, он заявил о готовности к отставке. Маккарти подчеркнул, что если до конца дня потеряет работу, "то быть по сему". При этом спикер надеется, что у него получится удержать пост, не прибегая к помощи Демократической партии.