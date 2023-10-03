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3 октября, 20:16

Маккарти заявил о готовности к отстранению с поста спикера Палаты представителей

<p>Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Обложка © ТАСС / J. Scott Applewhite</p>

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Обложка © ТАСС / J. Scott Applewhite

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти может потерять свой пост, если за его отстранение проголосуют члены Демократической партии, а также пять членов Республиканской партии. Об этом и о готовности к отставке он сообщил в беседе с журналистами.

"Если пять республиканцев присоединятся к демократам, то меня отстранят", — пояснил Маккарти.

Кроме прочего, он заявил о готовности к отставке. Маккарти подчеркнул, что если до конца дня потеряет работу, "то быть по сему". При этом спикер надеется, что у него получится удержать пост, не прибегая к помощи Демократической партии.

Спикер Конгресса Маккарти двумя словами ответил на ходатайство об отстранении

Спикер Конгресса Маккарти двумя словами ответил на ходатайство об отстранении

Напомним, прошение об отстранении Маккарти республиканец Мэтт Гетц подал 2 октября, аргументировав это недоверием к нынешнему руководству Палаты представителей. Голосование по этому вопросу состоится сегодня, 3 октября.

Анатолий Симоненко
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