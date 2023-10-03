В Конгрессе захотели отстранить от должности спикера Маккарти

Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Мэтт Гетц подал прошение об отстранении своего однопартийца Кевина Маккарти с поста спикера. Об этом сообщают американские СМИ.

Голосование по данному вопросу состоится в ближайшие дни. Если решение будет положительным, начнётся процесс избрания нового спикера, в этом случае законотворческая работа нижней палаты может быть приостановлена.