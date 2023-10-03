В Конгрессе захотели отстранить от должности спикера Маккарти
Конгрессмен Гетц подал ходатайство об отстранении спикера Палаты представителей
Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Мэтт Гетц подал прошение об отстранении своего однопартийца Кевина Маккарти с поста спикера. Об этом сообщают американские СМИ.
Голосование по данному вопросу состоится в ближайшие дни. Если решение будет положительным, начнётся процесс избрания нового спикера, в этом случае законотворческая работа нижней палаты может быть приостановлена.
Напомним, о намерении снять Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей Мэтт Гетц заявил накануне. Он считает, что органу нужно двигаться дальше с новым руководством.
Как ранее писал Лайф, Джо Байден допускал возможность приостановки деятельности федерального правительства из-за неутверждения бюджета. Он признался, что не знает, как избежать шатдауна. И Сенат, и Палата представителей приняли проект временного бюджета на 45-дневный срок, документ, в котором не упоминается поддержка Украины, уже подписал президент. Как позднее отметил Кевин Маккарти, защита американских границ важнее помощи Незалежной.
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