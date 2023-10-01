В Конгрессе объяснились за бюджет США без помощи ВСУ

США должны сосредоточиться на защите собственных границ, а не помогать Украине с её территориями. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Калифорния Кевин Маккарти.

"Американская граница важна, и нашим приоритетом является её защита. Я обеспечу поставку оружия Украине, но они не получат крупного пакета помощи, если граница [США] не будет защищена", — подчеркнул он в интервью телеканалу CBS.