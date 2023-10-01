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Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 17:09
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В Конгрессе объяснились за бюджет США без помощи ВСУ

CBS: Конгрессмен Маккарти считает, что защита границ США важнее помощи Украине

США должны сосредоточиться на защите собственных границ, а не помогать Украине с её территориями. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Калифорния Кевин Маккарти.

"Американская граница важна, и нашим приоритетом является её защита. Я обеспечу поставку оружия Украине, но они не получат крупного пакета помощи, если граница [США] не будет защищена", — подчеркнул он в интервью телеканалу CBS.

В Раде запаниковали из-за проекта финансирования США без помощи Украине
В Раде запаниковали из-за проекта финансирования США без помощи Украине

Ранее президент США Джо Байден допускал возможность приостановки деятельности федерального правительства из-за неутверждения бюджета. Политик подчёркивал, что не имеет представления о способах избежания шатдауна. Сегодня Сенат Соединённых Штатов принял проект временного бюджета на 45-дневный срок вслед за Палатой представителей. Документ не упоминает о поддержке Украины.

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Татьяна Миссуми
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