"Это уже звон": В Раде запаниковали из-за проекта финансирования США без помощи Украине
Депутат Рады Гончаренко признал, что Киев не выстоит без финансовой помощи США
У Украины практически нет шансов выстоять под натиском ВС России без поддержки США, признал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, подписанный президентом Штатов Джо Байденом проект временного бюджета, не предусматривающий помощи Незалежной, "не просто звонок, это уже звон".
"США — наш ключевой союзник. Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в Конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон. Нужно поменять стратегию. Нужно поступать иначе", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, Джо Байден подписал проект временного бюджета, предусматривающий продление финансирования федерального правительства на 45 дней. К слову, в него не заложена поддержка Украины.
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