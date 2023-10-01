"Это уже звон": В Раде запаниковали из-за проекта финансирования США без помощи Украине

У Украины практически нет шансов выстоять под натиском ВС России без поддержки США, признал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, подписанный президентом Штатов Джо Байденом проект временного бюджета, не предусматривающий помощи Незалежной, "не просто звонок, это уже звон".

"США — наш ключевой союзник. Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в Конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон. Нужно поменять стратегию. Нужно поступать иначе", — написал он в телеграм-канале.