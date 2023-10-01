Байден своей подписью избежал шатдауна в США
Байден подписал проект финансирования США на 45 дней без помощи Украине
Американский лидер Джозеф Байден подписал проект временного бюджета, предусматривающий продление финансирования федерального правительства на 45 дней. Документ был утверждён президентом менее чем за час до наступления шатдауна. Такую информацию озвучили в Белом доме.
"В субботу, 30 сентября, президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года и продлевает действие некоторых истекающих полномочий", — уточнили в администрации главы государства.
Незадолго до этого политик поддержал принятый Конгрессом документ, предупредив граждан страны о негативных последствиях приостановки работы федеральных ведомств. Из внимания Байден не упустил и отсутствие в инициативе пункта о выделении Украине финансовой помощи. Он подтвердил, что Киеву в новом документе не выделено ни цента, но попросил Палату представителей решить этот вопрос.
Между тем состояние здоровья 80-летнего президента США вызывает всё больше опасений. На днях глава Белого дома снова не смог беспроблемно спуститься по трапу самолёта. Поведение Байдена уже высмеивают и его политические оппоненты.
Flickr / The White House