Трамп спародировал заблудившегося на сцене Байдена и сорвал бурные овации зала
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на митинге сторонников в Калифорнии спародировал действующего американского лидера Джо Байдена и сорвал бурные овации зала. Видеозапись этого перформанса появилась в Сети.
Трамп пародирует Байдена. Видео © Х / Benny Johnson
"Послушайте, парень не может найти выход со сцены: вот сцена, я раньше её не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки. А этот парень: "Где я? Где я, чёрт возьми?" Нет, он ужасен", — заявил политик, вызвав смех в зале.
Такие конфузы с президентом США Джо Байденом происходят нередко. Например, весной на мероприятии в Нью-Йорке глава государства так и не смог найти выход со сцены. Похожий случай произошёл летом в Филадельфии, где Байден не смог найти выход со сцены.
Flickr / Trump White House Archiv