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30 сентября, 02:28

Трамп спародировал заблудившегося на сцене Байдена и сорвал бурные овации зала

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на митинге сторонников в Калифорнии спародировал действующего американского лидера Джо Байдена и сорвал бурные овации зала. Видеозапись этого перформанса появилась в Сети.

Трамп пародирует Байдена. Видео © Х / Benny Johnson

"Послушайте, парень не может найти выход со сцены: вот сцена, я раньше её не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки. А этот парень: "Где я? Где я, чёрт возьми?" Нет, он ужасен", — заявил политик, вызвав смех в зале.

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Такие конфузы с президентом США Джо Байденом происходят нередко. Например, весной на мероприятии в Нью-Йорке глава государства так и не смог найти выход со сцены. Похожий случай произошёл летом в Филадельфии, где Байден не смог найти выход со сцены.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archiv

Андрей Соловьёв
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