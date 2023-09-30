Трамп спародировал заблудившегося на сцене Байдена и сорвал бурные овации зала

"Послушайте, парень не может найти выход со сцены: вот сцена, я раньше её не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки. А этот парень: "Где я? Где я, чёрт возьми?" Нет, он ужасен", — заявил политик, вызвав смех в зале.