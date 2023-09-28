"Станет для них адом": В Европе испугались возвращения Трампа к власти из-за позиции по Украине

Европейские политики опасаются возвращения к власти экс-главы Соединённых Штатов Дональда Трампа из-за его стремления завершить украинский конфликт, пишет Figaro.

"Трамп-1 [президент] был кошмаром для европейцев. Трамп-2 может стать для них адом. Он повторяет снова и снова, что для разрешения украинского конфликта потребуется не более суток", — говорится в публикации.

В статье также говорится о том, что возможность возвращения Трампа на пост президента в США вызывает тревогу, так как американцы могут вывести свои войска из Европы. Автор материала утверждает, что Североатлантический альянс едва восстановился после президентства Трампа, а его возвращение в Белый дом "станет катастрофой и для Европы, и для Украины".