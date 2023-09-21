Регион

Уведомления отключены

21 сентября, 00:02

Байден предсказал исход предстоящих выборов в США, и Трампу это не понравится

Байден выразил уверенность в победе над Трампом на предстоящих выборах

Президент США Джозеф Байден заявил, что уверен в своей победе на предстоящих выборах. По мнению политика, в ноябре 2024 года ему придётся вновь побороться за лидерство с Дональдом Трампом. Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома.

Тему итогов голосования Байден затронул в ходе выступления на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию. Оно состоялось в Нью-Йорке параллельно 78-й сессии Генассамблеи ООН.

"Это будет, скорее всего, тот же самый парень, и я думаю, что я снова его одолею", — подчеркнул Байден, обсуждая Трампа.

Сын Трампа сообщил о его смерти, но есть нюанс

Сын Трампа сообщил о его смерти, но есть нюанс

Между тем сам Трамп считает Байдена наихудшим президентом в истории Соединённых Штатов. Политика действующего главы Белого дома не только подрывает экономику страны, но и позволяет России критиковать Вашингтон, уверен 45-й американский лидер.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров