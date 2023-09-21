Байден предсказал исход предстоящих выборов в США, и Трампу это не понравится
Байден выразил уверенность в победе над Трампом на предстоящих выборах
Президент США Джозеф Байден заявил, что уверен в своей победе на предстоящих выборах. По мнению политика, в ноябре 2024 года ему придётся вновь побороться за лидерство с Дональдом Трампом. Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома.
Тему итогов голосования Байден затронул в ходе выступления на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию. Оно состоялось в Нью-Йорке параллельно 78-й сессии Генассамблеи ООН.
"Это будет, скорее всего, тот же самый парень, и я думаю, что я снова его одолею", — подчеркнул Байден, обсуждая Трампа.
Между тем сам Трамп считает Байдена наихудшим президентом в истории Соединённых Штатов. Политика действующего главы Белого дома не только подрывает экономику страны, но и позволяет России критиковать Вашингтон, уверен 45-й американский лидер.
Flickr / The White House