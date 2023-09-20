Сын Трампа сообщил о его смерти, но есть нюанс

Бывший президент США Дональд Трамп скончался, заявил его сын Дональд Трамп – младший в соцсети X (ранее Twitter). Но не всё так однозначно. Выяснилось, что личную страницу предпринимателя взломали неизвестные. На данный момент твит удалён.

Твит со страницы сына Дональда Трампа – младшего, в котором он заявляет о смерти отца. Скриншот © X (ранее Twitter) / Donald Trump Jr.

"С грустью сообщаю, что мой отец Дональд Трамп скончался. Я буду баллотироваться в президенты в 2024 году", — говорится в сообщении.