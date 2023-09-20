Сын Трампа сообщил о его смерти, но есть нюанс
Неизвестный взломал страницу сына Трампа в X и заявил о смерти экс-президента
Бывший президент США Дональд Трамп скончался, заявил его сын Дональд Трамп – младший в соцсети X (ранее Twitter). Но не всё так однозначно. Выяснилось, что личную страницу предпринимателя взломали неизвестные. На данный момент твит удалён.
Твит со страницы сына Дональда Трампа – младшего, в котором он заявляет о смерти отца. Скриншот © X (ранее Twitter) / Donald Trump Jr.
"С грустью сообщаю, что мой отец Дональд Трамп скончался. Я буду баллотироваться в президенты в 2024 году", — говорится в сообщении.
Возможно, Дональда Трампа – младшего никто и не взламывал, а вышеназванный твит — плохая шутка. Дело в том, что сын бывшего американского президента постоянно делает мемы, в частности о нынешнем главе Белого дома Джо Байдене. А недавно он начал продавать футболки с тюремным фото своего отца.
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