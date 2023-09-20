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20 сентября, 13:44

Сын Трампа сообщил о его смерти, но есть нюанс

Неизвестный взломал страницу сына Трампа в X и заявил о смерти экс-президента

Бывший президент США Дональд Трамп скончался, заявил его сын Дональд Трамп – младший в соцсети X (ранее Twitter). Но не всё так однозначно. Выяснилось, что личную страницу предпринимателя взломали неизвестные. На данный момент твит удалён.

Твит со страницы сына Дональда Трампа – младшего, в котором он заявляет о смерти отца. Скриншот © X (ранее Twitter) / Donald Trump Jr.

Твит со страницы сына Дональда Трампа – младшего, в котором он заявляет о смерти отца. Скриншот © X (ранее Twitter) / Donald Trump Jr.

"С грустью сообщаю, что мой отец Дональд Трамп скончался. Я буду баллотироваться в президенты в 2024 году", говорится в сообщении.

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Возможно, Дональда Трампа – младшего никто и не взламывал, а вышеназванный твит — плохая шутка. Дело в том, что сын бывшего американского президента постоянно делает мемы, в частности о нынешнем главе Белого дома Джо Байдене. А недавно он начал продавать футболки с тюремным фото своего отца.

Обложка ©

Getty Images / Timothy A. Clary-Pool

Матвей Константинов
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