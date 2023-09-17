Трамп рассказал, будет ли баллотироваться на третий срок
Трамп исключил вероятность баллотироваться на третий президентский срок
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет в третий раз баллотироваться на пост президента США, если победит на выборах в следующем году. Политик исключил возможность такого сценария. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.
"Нет", — твёрдо сказал Трамп в интервью NBC News.
Напомним, республиканец Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год. В 2020-м он проиграл на выборах представителю Демократической партии Джо Байдену.
Следующего президента США выберут в ноябре 2024 года. Среди претендентов от республиканцев — Трамп, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-постпред Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. В апреле этого года с намерением снова стать главой США выступил Джо Байден.
Ранее Трамп заявил, что не помилует себя в случае победы на выборах в 2024 году. Напомним, в начале августа ему предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Политик явился в окружную тюрьму, заявил о невиновности и стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Позже он вышел под залог в размере 200 тысяч долларов.
ТАСС / AP / Alex Brandon