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17 сентября, 15:34

Трамп рассказал, будет ли баллотироваться на третий срок

Трамп исключил вероятность баллотироваться на третий президентский срок

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет в третий раз баллотироваться на пост президента США, если победит на выборах в следующем году. Политик исключил возможность такого сценария. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

"Нет", — твёрдо сказал Трамп в интервью NBC News.

Напомним, республиканец Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год. В 2020-м он проиграл на выборах представителю Демократической партии Джо Байдену.

Следующего президента США выберут в ноябре 2024 года. Среди претендентов от республиканцев — Трамп, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-постпред Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. В апреле этого года с намерением снова стать главой США выступил Джо Байден.

Трамп заявил, что США необходимо "спасать от фашистов"

Трамп заявил, что США необходимо "спасать от фашистов"

Ранее Трамп заявил, что не помилует себя в случае победы на выборах в 2024 году. Напомним, в начале августа ему предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Политик явился в окружную тюрьму, заявил о невиновности и стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Позже он вышел под залог в размере 200 тысяч долларов.

Обложка ©

ТАСС / AP / Alex Brandon

Дарья Нарыкова
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