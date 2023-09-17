Трамп рассказал, будет ли баллотироваться на третий срок

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет в третий раз баллотироваться на пост президента США, если победит на выборах в следующем году. Политик исключил возможность такого сценария. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

"Нет", — твёрдо сказал Трамп в интервью NBC News.

Напомним, республиканец Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год. В 2020-м он проиграл на выборах представителю Демократической партии Джо Байдену.