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15 сентября, 09:19

Трамп шокировал признанием о самопомиловании в случае победы на выборах

Трамп заявил, что не помилует себя в случае победы на выборах в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ни в коем случае не собирается помиловать себя в случае победы на выборах в 2024 году. Как отметил политик, ему "совершенно неинтересно даже думать об этом".

"Я мог бы помиловать себя, когда ушёл (с поста президента США. — Прим. Лайфа). Я сказал: помиловать самого себя последнее, что я когда-нибудь сделал бы. Мне совершенно неинтересно даже думать об этом", — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.

Бывший американский лидер в очередной раз заявил, что невиновен и подчеркнул, что "не сделал ничего плохого".

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Напомним, в начале августа Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Политик явился в окружную тюрьму, заявил о невиновности и стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Позже он вышел под залог в размере 200 тысяч долларов.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Наталья Исакова
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