Трамп шокировал признанием о самопомиловании в случае победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ни в коем случае не собирается помиловать себя в случае победы на выборах в 2024 году. Как отметил политик, ему "совершенно неинтересно даже думать об этом".

"Я мог бы помиловать себя, когда ушёл (с поста президента США. — Прим. Лайфа). Я сказал: помиловать самого себя — последнее, что я когда-нибудь сделал бы. Мне совершенно неинтересно даже думать об этом", — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.