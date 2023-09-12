Путин заявил, что преследование Трампа показывает "гнилость" системы в США

Уголовное следствие в отношении бывшего американского президента Дональда Трампа раскрывает всю "гнилость" системы в США и нечестную конкуренцию за пост главы Белого дома. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Для нас то, что происходит [в США], в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо. Это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии", — отметил он.

По словам Путина, от Трампа пытаются избавиться лишь за то, что он захотел вернуться во власть. При этом его конкуренты даже не скрывают своих намерений и открыто преследуют предпринимателя на глазах у всего мира.