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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 08:46

Путин заявил, что преследование Трампа показывает "гнилость" системы в США

Уголовное следствие в отношении бывшего американского президента Дональда Трампа раскрывает всю "гнилость" системы в США и нечестную конкуренцию за пост главы Белого дома. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Для нас то, что происходит [в США], в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо. Это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии", отметил он.

По словам Путина, от Трампа пытаются избавиться лишь за то, что он захотел вернуться во власть. При этом его конкуренты даже не скрывают своих намерений и открыто преследуют предпринимателя на глазах у всего мира.

Трамп предрёк США новую Великую депрессию из-за политики Байдена
Трамп предрёк США новую Великую депрессию из-за политики Байдена

Напомним, экс-глава США Дональд Трамп стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Он прошёл формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы, его обыскали, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, после чего отпустили под залог. Сам политик уже посчитал, что ему грозит более 500 лет тюрьмы по 91 обвинению.

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Getty Images / Joe Raedle

Александр Юнашев
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