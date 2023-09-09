Регион

Уведомления отключены

9 сентября, 05:20

Трамп предрёк США новую Великую депрессию из-за политики Байдена

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп считает, что США из-за политики действующих властей страны во главе с президентом Джо Байденом ждёт экономический кризис, такой же как в период Великой депрессии 1929–1939 годов. Об этом политик заявил во время выступления в штате Южная Дакота.

"Факт в том, что мы, вероятно, идём к Великой депрессии. Я никогда не говорил этого публично. Я заявляю об этом в вашем штате... Это ужасное заявление, и мне не хочется это говорить. Вопрос лишь в том, будет ли это в оставшиеся месяцы работы администрации Байдена", — сказал Трамп.

По его словам, при Байдене Соединённые Штаты превратились в банановую республику, где отсутствуют честные выборы и какие-либо границы. Также бывший американский лидер обратил внимание на то, что при нынешнем главе государства Белый дом "нерациональным образом израсходовал" 11,5 триллиона долларов, причём эта сумма, как и дефицит бюджета страны, дальше будет только увеличиваться.

Трамп узнал неприятное условие для помилования

Трамп узнал неприятное условие для помилования

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден убивает демократическое устройство в стране. Он отметил, что основа правовой системы Штатов — "равное правосудие перед законом" — находится в серьёзной опасности.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Chip Somodevilla / POOL

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Джозеф Байден
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров