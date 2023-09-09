Трамп предрёк США новую Великую депрессию из-за политики Байдена

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп считает, что США из-за политики действующих властей страны во главе с президентом Джо Байденом ждёт экономический кризис, такой же как в период Великой депрессии 1929–1939 годов. Об этом политик заявил во время выступления в штате Южная Дакота.

"Факт в том, что мы, вероятно, идём к Великой депрессии. Я никогда не говорил этого публично. Я заявляю об этом в вашем штате... Это ужасное заявление, и мне не хочется это говорить. Вопрос лишь в том, будет ли это в оставшиеся месяцы работы администрации Байдена", — сказал Трамп.

По его словам, при Байдене Соединённые Штаты превратились в банановую республику, где отсутствуют честные выборы и какие-либо границы. Также бывший американский лидер обратил внимание на то, что при нынешнем главе государства Белый дом "нерациональным образом израсходовал" 11,5 триллиона долларов, причём эта сумма, как и дефицит бюджета страны, дальше будет только увеличиваться.