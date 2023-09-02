Маск согласился с тезисом, что Байден "уничтожает легитимность демократии" в США

Американский миллиардер Илон Маск считает, что президент США Джо Байден убивает демократическое устройство в стране. Об этом бизнесмен написал в ответ на ранее размещённую в X (Twitter) публикацию писателя и публициста Майкла Шелленбергера.

"Основа нашей правовой системы — "Равное правосудие перед законом" — находится в серьёзной опасности. Минюст активно препятствует судебному преследованию сына президента, стремясь посадить в тюрьму его политического соперника. Байден разрушает легитимность нашей демократической системы", — говорится в тексте писателя.