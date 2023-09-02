Маск согласился с тезисом, что Байден "уничтожает легитимность демократии" в США
Американский миллиардер Илон Маск считает, что президент США Джо Байден убивает демократическое устройство в стране. Об этом бизнесмен написал в ответ на ранее размещённую в X (Twitter) публикацию писателя и публициста Майкла Шелленбергера.
"Основа нашей правовой системы — "Равное правосудие перед законом" — находится в серьёзной опасности. Минюст активно препятствует судебному преследованию сына президента, стремясь посадить в тюрьму его политического соперника. Байден разрушает легитимность нашей демократической системы", — говорится в тексте писателя.
Маск откликнулся на данный пост. Он коротко написал: "Это правда". Подавляющее большинство пользователей также поддержали Шелленбергера. Некоторые лишь уточнили, что американская правовая система вовсе не находится в опасности, она давно разрушена усилиями Белого дома.
Напомним, экс-глава США Дональд Трамп стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. В тюрьме в Джорджии он прошёл формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы, где его обыскали, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, после чего отпустили под залог. Он провёл в здании не более 20 минут и поспешил его покинуть. Политик уже посчитал, что ему грозит более 500 лет тюрьмы по 91 обвинению.
ТАСС / АР / Michel Euler