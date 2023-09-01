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1 сентября, 05:49

"Без грима и спецэффектов!": Маск нашёл Байдену работу в кино — в роли мертвеца

Маск сравнил Байдена с персонажем телесериала "Байки из склепа"

<p>Персонаж из телесериала "Байки из склепа" и президент США Джо Байден. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/2036568/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk</a> / ТАСС / AP / Evan Vucci</p>

Персонаж из телесериала "Байки из склепа" и президент США Джо Байден. Обложка © Kinopoisk / ТАСС / AP / Evan Vucci

Американский миллиардер — глава SpaceX и Tesla — Илон Маск высмеял президента США Джо Байдена за его возраст. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х (бывший Twitter), комментируя опубликованную пользователем фотографию с 81-летним лидером республиканцев в Cенате Митчем Макконнеллом.

"Макконнелл и Байден могли пройти пробы на роль Хранителя склепа (персонаж телесериала "Байки из склепа". — Прим. Лайфа) без грима и спецэффектов!" — заявил Маск.

Байден снова оценил чужие бицепсы

Байден снова оценил чужие бицепсы

Как уже рассказывал Лайф, 80-летний глава Белого дома из-за своего возраста и состояния здоровья нередко попадает в казусные ситуации. Недавно, например, Байдену понадобилась шпаргалка, чтобы не забыть, как приветствовать лидера Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса. А бывший глава Штатов Дональд Трамп даже выразил уверенность, что его соперник не доживёт до выборов президента США, которые пройдут уже в следующем году.

Николь Вербер
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