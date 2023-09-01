"Без грима и спецэффектов!": Маск нашёл Байдену работу в кино — в роли мертвеца

Американский миллиардер — глава SpaceX и Tesla — Илон Маск высмеял президента США Джо Байдена за его возраст. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х (бывший Twitter), комментируя опубликованную пользователем фотографию с 81-летним лидером республиканцев в Cенате Митчем Макконнеллом.