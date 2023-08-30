Байдену понадобилась шпаргалка, чтобы не забыть, как приветствовать лидера другой страны

Президент США Джо Байден зачитал по шпаргалке приветствие для лидера Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса. Видео встречи опубликовала на YouTube-канале пресс-служба Белого дома.

"Господин президент, приятно снова приветствовать вас в Белом доме, здорово снова быть рядом с вами. Чуть больше года назад в Калифорнии мы вместе с партнёрами со всего региона выступили за принятие Лос-Анджелесской декларации о миграции, и с тех пор вы проделали невероятную работу, стали отличным партнёром", — прочитал Байден.

На кадрах видно, что американский лидер положил на колени листочки, на которых, вероятно, написана речь. На них он смотрел, почти не отрываясь, пока Чавес Роблес сидел рядом, глядя на коллегу и внимая его словам. Затем Байден поблагодарил президента Коста-Рики за сотрудничество в сфере безопасности и экономики. После этого Роблес произнёс ответную речь, но уже без шпаргалок.