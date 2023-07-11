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11 июля, 16:51

Байден опять попался со шпаргалкой, теперь во время беседы с Сунаком

Daily Mail: Байден на встрече с Сунаком случайно показал журналистам шпаргалку

<p>Байдена поймали со шпаргалкой на встрече с Сунаком. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/DailyMail/status/1678721164812734465" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DailyMail</a></p>

Байдена поймали со шпаргалкой на встрече с Сунаком. Обложка © Twitter / DailyMail

Американского лидера Джо Байдена вновь поймали со шпаргалкой. Как пишет Daily Mail, на этот раз он использовал подсказки в ходе вчерашней встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне.

На фотографии можно увидеть заметки 80-летнего президента Соединённых Штатов. На них, в частности, написаны слова "НАТО", "Турция", "F-16" и "искусственный интеллект". Остальные подсказки видно, увы, недостаточно чётко.

"Ещё одно свидетельство того, что у Байдена, по всей видимости, снижаются умственные способности", — говорится в материале.

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К слову, с Байденом постоянно происходят какие-то неурядицы, американский лидер уже запомнился всему миру своими конфузами, оговорками, падениями и пожатием рук невидимкам. Президент США, в частности, множество раз путал названия стран, имена и должности коллег, забывал подробности гибели собственного сына, а также давал поводы для провокационных заголовков, нюхая волосы девочек. При этом Байден хочет баллотироваться на второй президентский срок.

Наталья Исакова
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