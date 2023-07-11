Байден опять попался со шпаргалкой, теперь во время беседы с Сунаком

Американского лидера Джо Байдена вновь поймали со шпаргалкой. Как пишет Daily Mail, на этот раз он использовал подсказки в ходе вчерашней встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне.

На фотографии можно увидеть заметки 80-летнего президента Соединённых Штатов. На них, в частности, написаны слова "НАТО", "Турция", "F-16" и "искусственный интеллект". Остальные подсказки видно, увы, недостаточно чётко.