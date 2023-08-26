Байден снова оценил чужие бицепсы

Президент США Джо Байден снова восхитился чужими мышцами. Это случилось во время общения с прессой на озере Тахо в Неваде, где американский лидер находится на отдыхе.

"Было бы лучше, будь у меня твои бицепсы", — ответил американский лидер журналисту на вопрос, нравится ли ему местность.

