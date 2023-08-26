Байден снова оценил чужие бицепсы
Джо Байден снова похвалил чужие бицепсы, на этот раз журналиста
Джо Байден общается с журналистами после занятий пилатесом на отдыхе на озере Тахо в Неваде. Обложка © AP / TASS / Evan Vucci
Президент США Джо Байден снова восхитился чужими мышцами. Это случилось во время общения с прессой на озере Тахо в Неваде, где американский лидер находится на отдыхе.
"Было бы лучше, будь у меня твои бицепсы", — ответил американский лидер журналисту на вопрос, нравится ли ему местность.
А в ноябре 2022 года Джо Байдена "напугали" бицепсы телеоператора Первого канала Юрия Шолмова. Россиянин снимал главу США и французского президента Эмманюэля Макрона, находящихся на саммите "Большой двадцатки" на Бали.