Трамп узнал неприятное условие для помилования

Бывший американский лидер Дональд Трамп допустил, что с него снимут все обвинения в случае добровольного выхода из президентской гонки. По мнению политика, действующие власти готовы заключить такюу сделку "прямо сейчас".

Вероятность описанного сценария экс-главу Белого дома попросил прокомментировать журналист Хью Хьюитт. Трамп назвал её высокой, добавив, что не собирается соглашаться на предложения подобного рода.

"Думаю, они бы так и сделали. Я думаю, они бы сделали это прямо сейчас. Я думаю, они бы заключили эту сделку прямо сейчас", — ответил экс-президент в рамках интервью.