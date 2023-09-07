Трамп узнал неприятное условие для помилования
Трамп допустил, что добьётся помилования в случае выхода из президентской гонки
Бывший американский лидер Дональд Трамп допустил, что с него снимут все обвинения в случае добровольного выхода из президентской гонки. По мнению политика, действующие власти готовы заключить такюу сделку "прямо сейчас".
Вероятность описанного сценария экс-главу Белого дома попросил прокомментировать журналист Хью Хьюитт. Трамп назвал её высокой, добавив, что не собирается соглашаться на предложения подобного рода.
"Думаю, они бы так и сделали. Я думаю, они бы сделали это прямо сейчас. Я думаю, они бы заключили эту сделку прямо сейчас", — ответил экс-президент в рамках интервью.
Напомним, что в конце августа Трамп стал первым президентом в истории США, которому сделали тюремную фотографию в рамках процедуры ареста. Это случилось в тюрьме Джорджии, куда политик прибыл добровольно. Сам экс-американский лидер назвал произошедшее ужасным опытом.
Flickr / Trump White House Archived