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7 сентября, 00:46

Трамп узнал неприятное условие для помилования

Трамп допустил, что добьётся помилования в случае выхода из президентской гонки

Бывший американский лидер Дональд Трамп допустил, что с него снимут все обвинения в случае добровольного выхода из президентской гонки. По мнению политика, действующие власти готовы заключить такюу сделку "прямо сейчас".

Вероятность описанного сценария экс-главу Белого дома попросил прокомментировать журналист Хью Хьюитт. Трамп назвал её высокой, добавив, что не собирается соглашаться на предложения подобного рода.

"Думаю, они бы так и сделали. Я думаю, они бы сделали это прямо сейчас. Я думаю, они бы заключили эту сделку прямо сейчас", — ответил экс-президент в рамках интервью.

Трамп счёл дела против него мошенническими и оценил вероятность попадания в тюрьму

Трамп счёл дела против него мошенническими и оценил вероятность попадания в тюрьму

Напомним, что в конце августа Трамп стал первым президентом в истории США, которому сделали тюремную фотографию в рамках процедуры ареста. Это случилось в тюрьме Джорджии, куда политик прибыл добровольно. Сам экс-американский лидер назвал произошедшее ужасным опытом.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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