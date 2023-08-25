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25 августа, 00:00

Трамп прибыл в тюрьму Джорджии для сдачи властям

CNN: Трамп прибыл в тюрьму Джорджии для прохождения процедуры ареста

Бывший американский президент Дональд Трамп прибыл в тюрьму штата Джорджия для сдачи властям. Там же он пройдёт через формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Трансляцию ведёт телеканал CNN.

Кортеж Трампа направляется к зданию Тюрьмы в Джорджии. Видео © twitter / rawsalerts

Самолёт Трампа приземлился в аэропорту атланты, после чего он направился к зданию Тюрьмы в Джорджии. Там он пройдёт через процедуру формального ареста: его обыщут, сфотографируют, снимут отпечатки пальцев, после чего его отпустят под залог.

Трамп заверил, что пойдёт под арест "с гордостью"

Трамп заверил, что пойдёт под арест "с гордостью"

Лайф напоминает, что сегодня Трамп пройдёт через стандартную процедуру ареста после сдачи властям по делу о вмешательстве в президентские выборы. Такие условия были согласованы адвокатами политика и окружной прокуратурой в штате Джорджия. По мнению бывшего президента США, ему грозит более 500 лет тюремного заключения по 91 предъявленному обвинению. Все уголовные дела он считает сфабрикованными.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Оксана Попова
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