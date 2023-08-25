Трамп прибыл в тюрьму Джорджии для сдачи властям
CNN: Трамп прибыл в тюрьму Джорджии для прохождения процедуры ареста
Бывший американский президент Дональд Трамп прибыл в тюрьму штата Джорджия для сдачи властям. Там же он пройдёт через формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Трансляцию ведёт телеканал CNN.
Кортеж Трампа направляется к зданию Тюрьмы в Джорджии. Видео © twitter / rawsalerts
Самолёт Трампа приземлился в аэропорту атланты, после чего он направился к зданию Тюрьмы в Джорджии. Там он пройдёт через процедуру формального ареста: его обыщут, сфотографируют, снимут отпечатки пальцев, после чего его отпустят под залог.
Лайф напоминает, что сегодня Трамп пройдёт через стандартную процедуру ареста после сдачи властям по делу о вмешательстве в президентские выборы. Такие условия были согласованы адвокатами политика и окружной прокуратурой в штате Джорджия. По мнению бывшего президента США, ему грозит более 500 лет тюремного заключения по 91 предъявленному обвинению. Все уголовные дела он считает сфабрикованными.
Flickr / Gage Skidmore