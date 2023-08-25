Трамп прибыл в тюрьму Джорджии для сдачи властям

Бывший американский президент Дональд Трамп прибыл в тюрьму штата Джорджия для сдачи властям. Там же он пройдёт через формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Трансляцию ведёт телеканал CNN.

Самолёт Трампа приземлился в аэропорту атланты, после чего он направился к зданию Тюрьмы в Джорджии. Там он пройдёт через процедуру формального ареста: его обыщут, сфотографируют, снимут отпечатки пальцев, после чего его отпустят под залог.