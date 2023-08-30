Трамп счёл дела против него мошенническими и оценил вероятность попадания в тюрьму
Трамп: Уголовные дела против меня мошеннические, тюрьма мне не грозит
Бывший американский лидер Дональд Трамп не боится попасть за решётку, считая уголовные дела в его отношении "мошенническими". Об этом он рассказал в интервью радиоведущему Гленну Беку.
"Я не думаю, что это [попадание в тюрьму] случится. Каждое дело — мошенническое", — убеждён Трамп.
Экс-президент США считает, что его преследуют плохие, "больные" люди. Кроме того, заявил Трамп, у него стало больше сторонников, чем когда-либо ранее.
Лайф рассказывал, что Трамп 25 августа прошёл через стандартную процедуру ареста после сдачи властям по делу о вмешательстве в президентские выборы. Такие условия были согласованы адвокатами политика и окружной прокуратурой в штате Джорджия.
ТАСС / Alex Brandon