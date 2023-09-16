Трамп заявил, что США необходимо "спасать от фашистов"
Трамп заявил, что США управляют тираны-фашисты, от которых надо спасать страну
Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп сделал громкое заявление во время своей поездки на мероприятие "Женщины – лидеры Америки" в Вашингтоне. Так, политический деятель заявил, что Соединёнными Штатами управляют тираны-фашисты, от которых надо спасать страну.
"Через год вы будете голосовать на самых важных выборах за свою жизнь. Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты", — подчеркнул Трамп.
Республиканец также напомнил присутствующим, что в настоящее время администрация "продажного Джо Байдена" управляет Соединёнными Штатами. По словам Трампа, он никогда не видел ничего подобного.
Ранее Лайф писал, что во время пленарного заседания Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин оценил готовность Трампа решить острые проблемы, отметив, что это не может не радовать. В свою очередь, бывший американский лидер позитивно оценил реакцию главы государства.
Flickr / Trump White House Archived