Трамп заявил, что США необходимо "спасать от фашистов"

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп сделал громкое заявление во время своей поездки на мероприятие "Женщины – лидеры Америки" в Вашингтоне. Так, политический деятель заявил, что Соединёнными Штатами управляют тираны-фашисты, от которых надо спасать страну.

"Через год вы будете голосовать на самых важных выборах за свою жизнь. Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты", — подчеркнул Трамп.

Республиканец также напомнил присутствующим, что в настоящее время администрация "продажного Джо Байдена" управляет Соединёнными Штатами. По словам Трампа, он никогда не видел ничего подобного.