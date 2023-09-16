Трамп позитивно оценил комментарий Путина о его решении кризиса на Украине

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему понравилась оценка президентом России Владимиром Путиным его намерения урегулировать украинский кризис. Такое мнение политический деятель высказал в интервью телеканалу NBC.

"Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи", — заявил экс-хозяин Белого дома.

В то же время миллиардер не стал раскрывать то, как бы он смог добиться переговоров между Москвой и Киевом и разрешить конфликт за 24 часа. По словам предпринимателя, если он расскажет про это, то растеряет все козыри.

Напомним, что во время пленарного заседания Восточного экономического форума Путин оценил готовность Трампа решить острые проблемы, отметив, что это не может не радовать. Однако глава государства подчеркнул, что российско-американские отношения навряд ли изменятся после выборов в США вне зависимости от их исхода.