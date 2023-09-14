Трамп заявил, что "жуликоватый" Байден даёт Путину повод критиковать США
Действующий президент США Джо Байден даёт российскому лидеру Владимиру Путину повод для критики Вашингтона, когда устраивает политические гонения в преддверии выборов. Соответствующего мнения придерживается 45-й глава Белого дома Дональд Трамп.
Таким образом политик прокомментировал недавнее заявление президента РФ на Восточном экономическом форуме. В рамках выступления Путин подчеркнул, что американская политическая система прогнила, а потому США не имеют права учить другие государства демократии.
"Путин использует для осуждения Америки и всего хорошего, что она когда-то отстаивала, противозаконное обращение в стиле банановой республики жуликоватого Джо Байдена со своим политическим оппонентом", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее бывший президент США предрёк стране повторение Великой депрессии по вине Байдена. Трамп уверен, что спасти Америку от катастрофы может лишь объявленный действующему правителю импичмент.
Flickr / Trump White House Archived