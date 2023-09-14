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13 сентября, 22:08

Трамп заявил, что "жуликоватый" Байден даёт Путину повод критиковать США

Действующий президент США Джо Байден даёт российскому лидеру Владимиру Путину повод для критики Вашингтона, когда устраивает политические гонения в преддверии выборов. Соответствующего мнения придерживается 45-й глава Белого дома Дональд Трамп.

Таким образом политик прокомментировал недавнее заявление президента РФ на Восточном экономическом форуме. В рамках выступления Путин подчеркнул, что американская политическая система прогнила, а потому США не имеют права учить другие государства демократии.

"Путин использует для осуждения Америки и всего хорошего, что она когда-то отстаивала, противозаконное обращение в стиле банановой республики жуликоватого Джо Байдена со своим политическим оппонентом", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Овечкин признался, что Трамп на встрече в Белом доме шептал ему на ухо про Путина

Овечкин признался, что Трамп на встрече в Белом доме шептал ему на ухо про Путина

Ранее бывший президент США предрёк стране повторение Великой депрессии по вине Байдена. Трамп уверен, что спасти Америку от катастрофы может лишь объявленный действующему правителю импичмент.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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