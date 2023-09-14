Трамп заявил, что "жуликоватый" Байден даёт Путину повод критиковать США

Действующий президент США Джо Байден даёт российскому лидеру Владимиру Путину повод для критики Вашингтона, когда устраивает политические гонения в преддверии выборов. Соответствующего мнения придерживается 45-й глава Белого дома Дональд Трамп.

Таким образом политик прокомментировал недавнее заявление президента РФ на Восточном экономическом форуме. В рамках выступления Путин подчеркнул, что американская политическая система прогнила, а потому США не имеют права учить другие государства демократии.

"Путин использует для осуждения Америки и всего хорошего, что она когда-то отстаивала, противозаконное обращение в стиле банановой республики жуликоватого Джо Байдена со своим политическим оппонентом", — написал Трамп в соцсети Truth Social.