Трамп решил согласиться с импичментом Байдену

Бывший американский лидер Дональд Трамп обсудил с конгрессменами из числа республиканцев возможность вынесения импичмента президенту США Джо Байдену. 45-й глава Белого дома поддержал такой сценарий, рассказала газета Politico.

По информации издания, во вторник Трамп связался с членами Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин и Элиз Стефаник. Он заверил законодателей, что одобрительно смотрит на решение спикера органа Кевина Маккарти запустить расследование в рамках процедуры импичмента.