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13 сентября, 04:55

Трамп решил согласиться с импичментом Байдену

Politico: Трамп поддержал вынесение Байдену импичмента в беседе с однопартийцами

Бывший американский лидер Дональд Трамп обсудил с конгрессменами из числа республиканцев возможность вынесения импичмента президенту США Джо Байдену. 45-й глава Белого дома поддержал такой сценарий, рассказала газета Politico.

По информации издания, во вторник Трамп связался с членами Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин и Элиз Стефаник. Он заверил законодателей, что одобрительно смотрит на решение спикера органа Кевина Маккарти запустить расследование в рамках процедуры импичмента.

На инициативу республиканцев ранее отреагировала и администрация Байдена. Белый дом разглядел в происходящем признаки экстремизма, а также упрекнул сторонников Трампа в отсутствии аргументов.

В США начали расследование в рамках импичмента Байдена

В США начали расследование в рамках импичмента Байдена

Ранее Лайф писал, что голосование по импичменту действующего президента США намечено на середину сентября. Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин уверена, что большинство законодателей поддержат инициативу.

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Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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