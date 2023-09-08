В конгрессе США назвали возможные сроки голосования по импичменту Байдену

Голосование по объявлению импичмента главе Белого дома Джо Байдену может пройти в середине сентября. Об этом заявил глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер.

"Я думаю, что палата представителей проголосует в сентябре", — приводит его слова телеканал Newsmax.

Политик отметил, что всё зависит от решения спикера нижней палаты конгресса Кевина Маккарти, с которым он уже несколько раз обсуждал эту тему. При этом он добавил, что у республиканцев достаточно голосов для того, чтобы начать расследование, которое внесёт вклад в получение полезной информации от федеральных агентств, например, Национального архива и Службы внутренних доходов.