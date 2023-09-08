В конгрессе США назвали возможные сроки голосования по импичменту Байдену
Конгрессмен Комер: Голосование по импичменту Байдену пройдёт в середине сентября
Грустный Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin
Голосование по объявлению импичмента главе Белого дома Джо Байдену может пройти в середине сентября. Об этом заявил глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер.
"Я думаю, что палата представителей проголосует в сентябре", — приводит его слова телеканал Newsmax.
Политик отметил, что всё зависит от решения спикера нижней палаты конгресса Кевина Маккарти, с которым он уже несколько раз обсуждал эту тему. При этом он добавил, что у республиканцев достаточно голосов для того, чтобы начать расследование, которое внесёт вклад в получение полезной информации от федеральных агентств, например, Национального архива и Службы внутренних доходов.
Вместе с тем Комер рассказал, что на главную и решающую роль в настрое республиканцев по поводу перспектив расследования повлияла информация об общении 80-летнего американского президента со своим сыном Хантером Байденом под псевдонимами о зарубежных деловых операциях.
Как уже рассказывал Лайф, ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин анонсировала голосование Палаты представителей Конгресса США о начале расследования по импичменту Байдену. Она заявила, что президенту пришла пора обнародовать все коммуникации, которые он вёл не только под своим именем, но и под псевдонимами, а также показать банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей его дома в штате Делавэр и т.д. При этом политик отметила, что в Палате представителей поддержат запуск импичмента Байдену.