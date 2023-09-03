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3 сентября, 19:22

В США анонсировали расследование о возможном импичменте Байдену

Грин: Конгрессмены проголосуют об открытии расследования по импичменту Байдену

Палата представителей Конгресса США собирается проголосовать о начале расследования по импичменту президенту Соединённых Штатов Джо Байдену. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

"Мы собираемся голосовать об открытии расследования по импичменту", — сообщила она.

По её словам, Байдену пришла пора обнародовать все коммуникации, которые он вёл как под своим именем, так и под псевдонимами. Также ему придётся показать банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей его дома в штате Делавэр и представить детали этих встреч, подчеркнула Грин. Кроме того, американский президент должен продемонстрировать лекарства, которыми пользуется, чтобы замаскировать "умственный упадок".

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Ранее Лайф рассказывал о том, что член Палаты представителей США Грег Стюби внёс на рассмотрение резолюцию об импичменте президенту США Джо Байдену по трём статьям: "Злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство, мошенничество", "Препятствование правосудию" и "Мошенничество". Конгрессмен-республиканец Марк Грин рассказал, что Байден использовал псевдоним Роберт Питерс, чтобы скрыть коррупционные схемы на посту вице-президента.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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