В США анонсировали расследование о возможном импичменте Байдену

По её словам, Байдену пришла пора обнародовать все коммуникации, которые он вёл как под своим именем, так и под псевдонимами. Также ему придётся показать банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей его дома в штате Делавэр и представить детали этих встреч, подчеркнула Грин. Кроме того, американский президент должен продемонстрировать лекарства, которыми пользуется, чтобы замаскировать "умственный упадок".