Белый дом хочет спасти Байдена от импичмента с помощью хитрого трюка

Белый дом начал активно готовиться к вероятному запуску республиканцами процедуры импичмента действующего президента США Джо Байдена. Администрация американского лидера намерена жёстко ответить противникам политика, сообщил телеканал NBC News.

По данным журналистов, соратники Байдена планируют упрекнуть конгрессменов в отсутствии аргументов и желании создать в стране хаос. Для успешной реализации задуманного власти обратились к высококлассным специалистам.

"Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов, чтобы лидировать в агрессивном ответе на вероятное республиканское расследование в рамках импичмента президенту Джо Байдену", — уточнил телеканал, опираясь на информацию источников.