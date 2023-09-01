Белый дом хочет спасти Байдена от импичмента с помощью хитрого трюка
NBC News: Администрация Байдена готовится к возможному импичменту президенту
Белый дом начал активно готовиться к вероятному запуску республиканцами процедуры импичмента действующего президента США Джо Байдена. Администрация американского лидера намерена жёстко ответить противникам политика, сообщил телеканал NBC News.
По данным журналистов, соратники Байдена планируют упрекнуть конгрессменов в отсутствии аргументов и желании создать в стране хаос. Для успешной реализации задуманного власти обратились к высококлассным специалистам.
"Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов, чтобы лидировать в агрессивном ответе на вероятное республиканское расследование в рамках импичмента президенту Джо Байдену", — уточнил телеканал, опираясь на информацию источников.
Ранее о готовности конгрессменов вынести Байдену импичмент заявил и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Конгрессмены могут запустить эту процедуру уже в сентябре, сообщал Лайф.
ТАСС / Evan Vucci