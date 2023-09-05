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5 сентября, 00:18

В США озвучили позицию Палаты представителей по импичменту Байдена

Конгрессвумен Грин: В Палате представителей поддержат запуск импичмента Байдену

Большая часть Палаты представителей США согласна поддержать инициативу по началу расследования в пределах процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену. Об этом написала в сети X (ранее Twitter) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

"Теперь я уверена, что мы имеем достаточно голосов в палате, когда вернёмся в сентябре, чтобы наконец открыть расследование по импичменту", — сообщила Грин.

Она напомнила, что, чтобы инициатива прошла, её должны поддержать больше половины членов Конгресса.

Раскрыт псевдоним, который Байден использовал для коррупционных схем

Раскрыт псевдоним, который Байден использовал для коррупционных схем

Напомним, Грин уже анонсировала голосование Палаты представителей Конгресса США о начале расследования по импичменту Байдену. По её словам, президенту пришла пора обнародовать все коммуникации, которые он вёл как под своим именем, так и под псевдонимами. Также ему придётся показать банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей его дома в штате Делавэр и представить детали этих встреч.

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Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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