В США озвучили позицию Палаты представителей по импичменту Байдена
Конгрессвумен Грин: В Палате представителей поддержат запуск импичмента Байдену
Большая часть Палаты представителей США согласна поддержать инициативу по началу расследования в пределах процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену. Об этом написала в сети X (ранее Twitter) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
"Теперь я уверена, что мы имеем достаточно голосов в палате, когда вернёмся в сентябре, чтобы наконец открыть расследование по импичменту", — сообщила Грин.
Она напомнила, что, чтобы инициатива прошла, её должны поддержать больше половины членов Конгресса.
Напомним, Грин уже анонсировала голосование Палаты представителей Конгресса США о начале расследования по импичменту Байдену. По её словам, президенту пришла пора обнародовать все коммуникации, которые он вёл как под своим именем, так и под псевдонимами. Также ему придётся показать банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей его дома в штате Делавэр и представить детали этих встреч.
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