В США озвучили позицию Палаты представителей по импичменту Байдена

Большая часть Палаты представителей США согласна поддержать инициативу по началу расследования в пределах процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену. Об этом написала в сети X (ранее Twitter) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

"Теперь я уверена, что мы имеем достаточно голосов в палате, когда вернёмся в сентябре, чтобы наконец открыть расследование по импичменту", — сообщила Грин.

Она напомнила, что, чтобы инициатива прошла, её должны поддержать больше половины членов Конгресса.