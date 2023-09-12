Белый дом объявил экстремизмом расследование по импичменту Байдена

Администрация США считает решение республиканцев начать расследование в рамках импичмента американского президента Джо Байдена экстремизмом. С таким заявлением выступил официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс в соцсети X (ранее Twitter).

Сэмс предположил, что республиканцы "не нашли доказательств нарушений", а также добавил, что Маккарти "обещал провести голосование по началу процедуры импичмента, теперь он изменил позицию, поскольку не имеет поддержки".