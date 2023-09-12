Регион

Уведомления отключены

12 сентября, 18:11

Белый дом объявил экстремизмом расследование по импичменту Байдена

<p>Джо Байден. Обложка © Shutterstock</p>

Джо Байден. Обложка © Shutterstock

Администрация США считает решение республиканцев начать расследование в рамках импичмента американского президента Джо Байдена экстремизмом. С таким заявлением выступил официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс в соцсети X (ранее Twitter).

Сэмс предположил, что республиканцы "не нашли доказательств нарушений", а также добавил, что Маккарти "обещал провести голосование по началу процедуры импичмента, теперь он изменил позицию, поскольку не имеет поддержки".

"Самое худшее проявление экстремистской политики", — заключил Сэмс в своём посте.

Названы основные причины, по которым Байдена не изберут на второй срок

Названы основные причины, по которым Байдена не изберут на второй срок

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти поручил начать расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Это даст профильным комитетам полномочия для сбора всей полноты информации о семье президента, такой как выписки с банковских счетов. Байдену хотят объявить импичмент по трём статьям: "Злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство, мошенничество", "Препятствование правосудию" и "Мошенничество". Конгрессмен-республиканец Марк Грин рассказал, что Байден использовал псевдоним Роберт Питерс, чтобы скрыть коррупционные схемы на посту вице-президента.

Полина Федотова
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров