Белый дом объявил экстремизмом расследование по импичменту Байдена
Джо Байден. Обложка © Shutterstock
Администрация США считает решение республиканцев начать расследование в рамках импичмента американского президента Джо Байдена экстремизмом. С таким заявлением выступил официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс в соцсети X (ранее Twitter).
Сэмс предположил, что республиканцы "не нашли доказательств нарушений", а также добавил, что Маккарти "обещал провести голосование по началу процедуры импичмента, теперь он изменил позицию, поскольку не имеет поддержки".
"Самое худшее проявление экстремистской политики", — заключил Сэмс в своём посте.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти поручил начать расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Это даст профильным комитетам полномочия для сбора всей полноты информации о семье президента, такой как выписки с банковских счетов. Байдену хотят объявить импичмент по трём статьям: "Злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство, мошенничество", "Препятствование правосудию" и "Мошенничество". Конгрессмен-республиканец Марк Грин рассказал, что Байден использовал псевдоним Роберт Питерс, чтобы скрыть коррупционные схемы на посту вице-президента.