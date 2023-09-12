Названы основные причины, по которым Байдена не изберут на второй срок

Президент США Джо Байден в случае выдвижения кандидатуры на второй срок не будет релевантным кандидатом для республиканцев. Более того, он имеет все шансы проиграть предстоящие выборы, рассказала газете "Вечерняя Москва" политолог Наталья Елисеева.

"Даже если Трамп не победит на внутрипартийных выборах и будет другой кандидат, Байден всё равно может проиграть из-за возраста, состояния здоровья, постоянных ошибок и слишком высокой нагрузки", — пояснила Елисеева.

По её словам, у Байдена и команда не молода, ведь всем уже за 80. А сам Байден готовится отпраздновать 81-летие в ноябре этого года. Специалист подчеркнула, что избиратели не отдадут публичную сферу власти в руки тех, кто не может нормально управлять страной и принимать политические решения.

Елисеева также заявила, что грозящий Байдену импичмент — слабо реализуемый сценарий. То есть он останется на своей должности до окончания срока. Но чтобы американский лидер вновь не стал президентом, нужно поменять мнение представителей Демократической партии США.