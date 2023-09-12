В США начали расследование в рамках импичмента Байдена

В Штатах распорядились начать расследование в отношении президента Джо Байдена в рамках процесса его импичмента. Об этом сообщил спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти.

Парламентарий заявил, что у законодателей уже достаточно доказательств того, что Байден обманывал американских избирателей. В частности, речь идёт о заявлениях главы Штатов насчёт того, что ему ничего не известно о бизнесе членов его семьи, а конкретно его сына Хантера Байдена. Согласно уже имеющимся данным, семья американского лидера получала миллионы долларов из-за границы в тот период, когда Джо Байден занимал пост вице-президента.