Регион

Уведомления отключены

12 сентября, 16:36

В США начали расследование в рамках импичмента Байдена

В Штатах распорядились начать расследование в отношении президента Джо Байдена в рамках процесса его импичмента. Об этом сообщил спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти.

Парламентарий заявил, что у законодателей уже достаточно доказательств того, что Байден обманывал американских избирателей. В частности, речь идёт о заявлениях главы Штатов насчёт того, что ему ничего не известно о бизнесе членов его семьи, а конкретно его сына Хантера Байдена. Согласно уже имеющимся данным, семья американского лидера получала миллионы долларов из-за границы в тот период, когда Джо Байден занимал пост вице-президента.

Названы основные причины, по которым Байдена не изберут на второй срок

Названы основные причины, по которым Байдена не изберут на второй срок

Как уже рассказывал Лайф, ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин анонсировала голосование Палаты представителей Конгресса США о начале расследования по импичменту Байдену. Она заявила, что президенту пришла пора обнародовать все коммуникации, которые он вёл не только под своим именем, но и под псевдонимами, а также показать банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей его дома в штате Делавэр и т.д.

Обложка ©

Getty Images / Stringer

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Джозеф Байден
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров