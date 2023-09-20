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Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 03:36
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В США заговорили о неизбежной капитуляции Украины

Hill: Украине придётся капитулировать при втором сроке как Байдена, так и Трампа

Украине надо привыкать к мысли о капитуляции при втором сроке любого из двух основных кандидатов в президенты США. Об этом написала американская газета The Hill.

Обозреватель Джозеф Боско уверен, что, отбрасывая бахвальство, заявленная стратегия Дональда Трампа, по сути, является той же политикой, которой следует администрация Джо Байдена. В частности, это касается нежелания действующего президента США передать Киеву некоторые виды оружия, указал журналист.

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А ранее стало известно, что Соединённые Штаты Америки потратили на помощь Украине уже почти 111 миллиардов долларов. Письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг было подготовлено для группы сенаторов-республиканцев, затребовавших отчёт о расходах на Украину ещё в январе.

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Unsplash / Maksym Diachenko

Лариса Сафронова
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