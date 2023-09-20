В США заговорили о неизбежной капитуляции Украины

Украине надо привыкать к мысли о капитуляции при втором сроке любого из двух основных кандидатов в президенты США. Об этом написала американская газета The Hill.

Обозреватель Джозеф Боско уверен, что, отбрасывая бахвальство, заявленная стратегия Дональда Трампа, по сути, является той же политикой, которой следует администрация Джо Байдена. В частности, это касается нежелания действующего президента США передать Киеву некоторые виды оружия, указал журналист.