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26 сентября, 18:40

80-летний Байден опозорился на глазах у публики, спускаясь по трапу самолёта

Байден снова оступился на трапе самолёта во время посещения Детройта

<p>Джо Байден прибыл в Детройт для участия в забастовке. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/RNCResearch/status/1706712803346641089" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RNC Research</a></p>

Джо Байден прибыл в Детройт для участия в забастовке. Обложка © X / RNC Research

Американский лидер Джозеф Байден вновь угодил в курьёзную ситуацию на глазах у публики. Президент США споткнулся и едва не упал, спускаясь по трапу самолёта в Детройте. Произошедшее запечатлели присутствовавшие на взлётной площадке журналисты.

Джо Байден прибыл в Детройт для участия в забастовке. Видео © X / RNC Research

На опубликованных кадрах видно, что политик потерял устойчивость на середине пути от самолёта к земле. Устоять на ногах ему помог лишь поручень, за который Байден всё время держался правой рукой. После этого глава Белого дома сделал вид, будто всё в порядке.

В рамках визита в Детройт президент Соединённых Штатов принял участие в забастовке работников автомобильной промышленности, которая началась в середине сентября. Протестующие отказываются вставать за конвейер и требуют повышения зарплат, увеличения отпусков и возвращения прежних льгот.

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Байден не впервые теряет равновесие на самолётном трапе. В марте 2021 года глава Белого дома оступился трижды, поднимаясь на борт воздушного судна. Похожий случай произошёл и весной 2022-го.

Илья Пушкарев
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