80-летний Байден опозорился на глазах у публики, спускаясь по трапу самолёта

Американский лидер Джозеф Байден вновь угодил в курьёзную ситуацию на глазах у публики. Президент США споткнулся и едва не упал, спускаясь по трапу самолёта в Детройте. Произошедшее запечатлели присутствовавшие на взлётной площадке журналисты.

На опубликованных кадрах видно, что политик потерял устойчивость на середине пути от самолёта к земле. Устоять на ногах ему помог лишь поручень, за который Байден всё время держался правой рукой. После этого глава Белого дома сделал вид, будто всё в порядке.