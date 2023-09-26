80-летний Байден опозорился на глазах у публики, спускаясь по трапу самолёта
Байден снова оступился на трапе самолёта во время посещения Детройта
Джо Байден прибыл в Детройт для участия в забастовке. Обложка © X / RNC Research
Американский лидер Джозеф Байден вновь угодил в курьёзную ситуацию на глазах у публики. Президент США споткнулся и едва не упал, спускаясь по трапу самолёта в Детройте. Произошедшее запечатлели присутствовавшие на взлётной площадке журналисты.
Джо Байден прибыл в Детройт для участия в забастовке. Видео © X / RNC Research
На опубликованных кадрах видно, что политик потерял устойчивость на середине пути от самолёта к земле. Устоять на ногах ему помог лишь поручень, за который Байден всё время держался правой рукой. После этого глава Белого дома сделал вид, будто всё в порядке.
В рамках визита в Детройт президент Соединённых Штатов принял участие в забастовке работников автомобильной промышленности, которая началась в середине сентября. Протестующие отказываются вставать за конвейер и требуют повышения зарплат, увеличения отпусков и возвращения прежних льгот.
Байден не впервые теряет равновесие на самолётном трапе. В марте 2021 года глава Белого дома оступился трижды, поднимаясь на борт воздушного судна. Похожий случай произошёл и весной 2022-го.