Профсоюз США объявил забастовку на трёх автомобильных заводах

В США в ночь на пятницу ожидается массовая забастовка на предприятиях General Motors, Ford и Stellantis, организованная крупным американским профсоюзом автомобилестроительной промышленности США United Auto Workers (UAW). Об этом заявил на официальном ютуб-канале организации её лидер Шон Фейн.

На заводах членов "большой тройки" работает около 150 тысяч членов профсоюза. От их имени он требует от корпораций повышения зарплаты, нормального пенсионного обеспечения, увеличения отпусков. Забастовка должна начаться в полночь четверга по времени Восточного побережья США, у сторон остался ещё час, чтобы договориться. В противном случае ситуация обернётся для государства серьёзным экономическим ущербом.