В Японии почти все заводы Toyota приостановили работу из-за сбоя

Работа 12 из 14 заводов автомобильной компании Toyota Motor в Японии остановлена из-за сбоя, сообщил телеканал NHK. В настоящее время продолжают работу лишь два предприятия, находящиеся в префектурах Киото и Фукуока.

На данный момент причины остановки функционирования заводов не уточняются. Подчёркивается, что речь идёт о системном сбое. Перспектив восстановления работы также пока нет, добавляет телеканал.