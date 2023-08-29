В Японии почти все заводы Toyota приостановили работу из-за сбоя
NHK: В Японии из-за сбоя остановили 12 из 14 заводов Toyota
Работа 12 из 14 заводов автомобильной компании Toyota Motor в Японии остановлена из-за сбоя, сообщил телеканал NHK. В настоящее время продолжают работу лишь два предприятия, находящиеся в префектурах Киото и Фукуока.
На данный момент причины остановки функционирования заводов не уточняются. Подчёркивается, что речь идёт о системном сбое. Перспектив восстановления работы также пока нет, добавляет телеканал.
Сообщается, что Toyota Motor во вторник, 29 августа, остановит два своих завода, продолжавших работу после масштабного системного сбоя. Таким образом, в течение дня будет прекращена деятельность всех предприятий компании в Японии.
Ранее Лайф сообщал, что Токио с 9 августа вводит запрет на экспорт в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра. Под ограничение подпадут также автомобили с гибридным двигателем и покрышки для крупногабаритного транспорта. При этом ещё 20 июля правительство Японии не стало подтверждать эти планы.
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