В Японии пока не подтвердили планы ограничить экспорт автомобилей в Россию

Японский Кабмин не подтверждает намерение о запрете поставок в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра в рамках дополнительных санкций. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.

"Наша страна на данный момент не конкретизировала содержание дополнительных санкций в отношении России", — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать новость о возможном запрете экспорта автомобилей.

Он напомнил об уже действующих ограничительных мерах в отношении экспорта автомобилей в Россию и добавил, что власти изучат варианты дальнейших действий, принимая во внимание эти запреты.