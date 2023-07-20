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20 июля, 04:37

В Японии пока не подтвердили планы ограничить экспорт автомобилей в Россию

Правительство Японии пока не подтверждает планы ограничить экспорт в РФ автомобилей

Японский Кабмин не подтверждает намерение о запрете поставок в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра в рамках дополнительных санкций. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.

"Наша страна на данный момент не конкретизировала содержание дополнительных санкций в отношении России", — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать новость о возможном запрете экспорта автомобилей.

Он напомнил об уже действующих ограничительных мерах в отношении экспорта автомобилей в Россию и добавил, что власти изучат варианты дальнейших действий, принимая во внимание эти запреты.

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Ранее стало известно, что Правительство Японии планирует в качестве дополнительных санкций против РФ ограничить поставки легковых авто. Речь идёт об автомобилях, объём двигателей которых превышает 1,9 литра.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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