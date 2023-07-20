Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз

Япония только за первую половину этого года нарастила импорт зерновых из России на 509,7% в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщил японский Минфин, опубликовав соответствующие данные.

По данным отчёта, только в июне Япония нарастила импорт зерновых из РФ на 445,2%, импорт овощей сократился на 78,1%, а рыбы и рыбной продукции — на 14,2%.

В июне экспорт медицинских изделий в Россию вырос на 308,5%, а за полгода — на 815%. Что касается экспорта легковых автомобилей, то он увеличился на 32,8% за первые шесть месяцев, а в первом месяце лета — на 60,3%.